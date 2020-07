Girelli (Pd): “Diamo il bonus covid ai medici specializzandi”

(red.) “La Regione riconosca ai medici specializzandi il bonus covid come agli altri operatori sanitari”. Ad affermarlo, a seguito dell’audizione dei rappresentanti della categoria che si è tenuta oggi in Commissione, é il consigliere regionale Gianni Girelli, capodelegazione del Pd in Commissione sanità. “Durante l’emergenza covid- sottolinea Girelli- gli specializzandi hanno lavorato come e più dei medici strutturati, per combattere il virus.Il loro impegno e la loro fatica ora vanno premiati, al pari di quello degli altri operatori sanitari. Chiediamo che venga dato anche a loro l’incentivo economico per il grande sacrificio fatto in questi mesi e riconosciuta come infortunio sul lavoro la malattia da covid 19. “

Ma non basta. Bisogna guardare anche oltre l’emergenza. “Ai medici specializzandi – conclude Girelli- vanno riconosciuti pari diritti e tutele rispetto agli altri operatori sanitari. Vanno innanzitutto rendicontate le ore di lavoro, cosa che oggi non avviene, portando spesso a turni massacranti e insostenibili. Va, inoltre, riconosciuto, come agli altri operatori sanitari, il diritto alle ferie e al congedo parentale. Niente di meno.”