M5S Lombardia: Massimo De Rosa nuovo capogruppo

(red.) Massimo De Rosa è il nuovo capogruppo del gruppo consiliare M5S Lombardia. Il consigliere regionale, già deputato, membro del Team Ambiente ed Energia e protagonista di battaglie ambientali come l’Istituzione della Legge sul Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, prende il posto del monzese Marco Fumagalli per il meccanismo di turnazione alla guida dei gruppi regionali e nazionali del M5S.

De Rosa dichiara: “Massima concentrazione del Gruppo M5S Lombardia su Sanità e Ambiente. La Lombardia deve tornare al servizio dei cittadini, la guida incerta di Fontana ha fermato investimenti, lavoro e imprese.

È ora che la Sanità pubblica torni al centro degli investimenti e su questo si concentreranno gli sforzi del gruppo. Non mancheremo di continuare a farci sentire sulle battaglie storiche del movimento: in questa Lombardia chiusa all’innovazione e ferma è impossibile riconoscersi”.