(red.) Loretta Forelli è il nuovo Presidente di Fondazione AIB, realtà che si occupa di tutte le attività formative promosse dall’Associazione Industriale Bresciana. L’imprenditrice, già alla guida del Settore Metallurgia, Siderurgia e Mineraria di AIB, succede nel ruolo a Paola Artioli.

“Voglio innanzitutto ringraziare Paola Artioli, chi mi ha preceduto per molti anni in questo ruolo – commenta Loretta Forelli –. La Fondazione è una costola dell’AIB, un impegno importante che l’Associazione si prende. Per questo è fondamentale che gli imprenditori sentano propria la Fondazione, con spirito di servizio. I contenuti e la cultura son aspetti imprescindibili per l’imprenditoria, e creano una solida base per il futuro delle aziende bresciane. Un discorso che acquisisce ancor più significato con l’attuale situazione legata al Covid-19 e una crisi che rischia di diventare sociale, oltre che economica”.

Fondazione AIB, diretta da Cinzia Pollio, è stata istituita a marzo 2012 con l’obbiettivo principale di attuare il progetto d’innovazione formativa del Liceo Internazionale per l’Impresa “Guido Carli”. Successivamente, nel 2014, tutte le società ed enti del Polo Formazione del sistema AIB sono confluite in Fondazione AIB, per accorpare in un unico soggetto le attività formative proposte dall’Associazione Industriale Bresciana.

Oggi all’interno della Fondazione sono presenti e operano Isfor Formazione e Ricerca – che nell’esercizio 2018/19 ha realizzato 586 corsi con un totale di 4.460 partecipanti –, il Liceo Internazionale per l’Impresa “Guido Carli”(129 studenti nell’anno 2019/20) e il “Centro Formazione AIB”, con sedi a Ome e Castelmella (388 studenti nel 2019/20).

Loretta Forelli – Presidente della Forelli Pietro Srl e del settore merceologico Metallurgia, Siderurgia e Mineraria di AIB – guida l’azienda famigliare, la Forelli Pietro srl, società fondata nel 1925, giunta oggi alla quarta generazione, e specializzata nella raffinazione di leghe con base rame. È stata presidente della Croce Rossa di Brescia e, nel 2019, è stata insignita del titolo di accademica dall’Accademia della Diplomacia del Regno di Spagna.