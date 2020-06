Violi, “basta buttare soldi nell’ospedale in fiera”

(red.) “Si continuano a buttare via soldi, in questo caso con l’aggravante di limitare lo sviluppo economico. Siamo nella fase 3, le nostre imprese chiedono aiuto e sostegno e Regione risponde mettendo altri 7 milioni di euro di soldi pubblici in un ospedale controverso, attualmente chiuso e pochissimo utilizzato anche sotto emergenza. L’Ospedale in fiera ci è già costato 17 milioni di euro di donazioni da privati. La Lombardia deve usare queste risorse finanziare meglio e subito per il rilancio e la crescita”, così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia.