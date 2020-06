Nasce Oltre, “Sardine con le ali di farfalla”

(red.) Venerdì 19 giugno alle ore 15,30 a Milano, in via Medici 4 , presso la sala conferenze di “Ostello Bello” verrà presentato il primo progetto politico nato durante il periodo di lockdown: “OLTRE – #unpassoavanti”, trasmesso anche in diretta Facebbok sulla nostra pagina “OLTRE – #unpassoavanti” (www.facebook.com/oltreunpassoavanti/).

Sardine – in molti casi ex sardine – che non si accontentano di nuotare, ma prendono le ali di una farfalla e si librano nello spazio politico. Partendo dai territori, dal duro lavoro quotidiano di contatto e ascolto reale con le persone e con le loro esigenze. Il popolo di OLTRE – a partire dai nove fondatori – è composto da giovani professionisti di tutta Italia, studenti, professori universitari, architetti, chef e imprenditori della green economy. Alcuni erano portavoce e coordinatori delle Sardine, ma molti di loro non hanno una storia politica alle spalle. Hanno ereditato da Liliana Segre l’amore per la Costituzione e l’antifascismo, la “farfalla gialla che vola oltre i fili spinati”, simbolo di quello che vuol essere un “incubatore di buone pratiche politiche”; si ispirano alla visione indipendente, pragmatica e critica di Massimo Cacciari, cogliendo l’esigenza di far “emergere una generazione di giovani che svolgendo il loro mestiere, la loro professione, si interessano davvero anche di politica e vogliono partecipare a un dibattito fondato su programmi, strategie, idee e non su slogan, promesse e chiacchiere”.