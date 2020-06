Pd Lombardia, “solidali con i sindacati sulla fragilità delle Rsa”

(red.) “Diamo pieno sostegno alla manifestazione dei sindacati che questa mattina hanno manifestato a Milano, in piazza Città di Lombardia, sotto la sede della Regione, per chiedere un cambio di politiche da parte della giunta Fontana perché non si ripeta quanto è successo con l’emergenza Covid. I sindacati hanno giustamente indicato le RSA come un punto estremamente debole e hanno ragione. In Lombardia non c’è stata solo la famigerata delibera dell’8 marzo, quella che determinava il trasferimento di pazienti nelle RSA, che noi abbiamo denunciato subito come sbagliata, ma anche la disattenzione verso strutture che erano tremendamente esposte e che non hanno avuto dalla Regione né dispositivi di protezione, né indicazioni utili a bloccare il contagio. In queste strutture c’è stata una strage, che è stata sottovalutata molto a lungo, colpevolmente, dalla Regione, che qui ha commesso forse il più grave degli errori nella gestione della pandemia.”

Lo dichiarano i consiglieri regionali del Pd Gian Antonio Girelli e Antonella Forattini a margine della manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, questa mattina a Milano in Piazza Città di Lombardia.