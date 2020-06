Girelli (Pd): “Coronavirus, su test e tamponi centrodestra si smentisce”

(red.) “Sulla medicina territoriale e sui tamponi avevamo ragione. E lo ha dimostrato oggi il Consiglio regionale: anche se in ritardo di settimane, la maggioranza finalmente ha accolto, sia pur sotto forma di mozione, le richieste che come Partito Democratico abbiamo più volte avanzato nei giorni più bui della pandemia. Approntare un piano capace di garantire una campagna di gestione della fase due del contagio, nonché di possibili ritorni di focolai, é infatti indispensabile. Così come attivare una concreta rimessa in moto dell’attività sanitaria ordinaria, da troppo tempo dimenticata, nonché di campagne di vaccinazione e di potenziamento degli strumenti di telemedicina”. Lo scrive in un comunicato stampa Gian Antonio Girelli, Capodelegazione PD in Commissione Sanità del Consiglio regionale.

“Risulta poi particolarmente gradito vedere, come scritto nella nostra mozione, che la potenzialità dei test sierologici viene, finalmente, riconosciuta dalla maggioranza regionale. Smentendo se stesso, il centrodestra finalmente ammette gli errori: quelIo che fino ieri sembrava perlomeno poco utile ora lo diventa. Meglio tardi che mai. È importante che dagli impegni in Aula ora si passi alla concretezza delle azioni da mettere in campo. Si attivi e si concretizzi il prima possibile la predisposizione di un piano regionale e si diano ora indicazioni chiare e sostenibili”.