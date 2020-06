Beccalossi, “Coronavirus, scelta di buon senso su test e tamponi”

(red.) “Una scelta di buon senso, che finalmente mette dei punti fermi su quanto chiedevo da inizio emergenza, quando sostenevo la necessità di effettuare tamponi e test sierologici nel modo più ampio possibile. In questo modo infatti è possibile mappare il fenomeno non solo per affrontare l’emergenza, ma per avere un quadro epidemiologico accurato di ciò che è successo nella nostra regione anche in vista di una possibile seconda ondata di contagi”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, commentando l’approvazione della mozione sottoscritta dai capigruppo di maggioranza e oppsizione, riguardo ai tamponi e test sierologici per individuare il Covid-19.

“La mozione- prosegue Viviana Beccalossi- impegna la Giunta a realizzare uno studio epidemiologico effettuando test sierologici a tappeto sulla popolazione over 65, a controllare tutti i familiari venuti a contatto con positivi al Covid sempre mediante test sierologici ed eventualmente tamponi e, infine, che i costi dei tamponi per coloro che sono risultati positivi nei test sierologici effettuati privatamente siano a carico del servizio sanitario regionale”.

“Mi fa piacere- conclude Viviana Beccalossi- che vengano finalmente prese in considerazione le istanze provenienti dal territorio, così come è accaduto nei giorni scorsi raccogliendo l’appello dei tanti sindaci bresciani che chiedevano di estendere anche al nostro territorio le attività di screening a tappeto annunciate per Bergamo”.