I Verdi bocciano il piano Colao: “Condoni invece che ambiente”

(red.) “Dispiace constatare che il Piano Shock di Colao continui a perseguire le vecchie logiche dei condoni e della svendita del patrimonio nazionale, attraverso l’introduzione del silenzio-assenso per quanto attiene la realizzazione di infrastrutture su ambiente, paesaggio e territorio”. Non va per il sottile la sezione bresciana di Verdi Europa Verde sul piano di rilancio dell’Italia pensato da Vittorio Colao per superare la crisi generata dal coronavirus. “Mentre l’Europa collega il Recovery Fund al Green Deal“, si legge in una nota stampa degli ambientalisti, “l’Italia in questo piano dimentica completamente l’agricoltura e l’occasione di dare al Made in Italy legato al cibo una visione glocal, così da valorizzare un settore fondamentale del Paese, per la salvaguardia del territorio e il rilancio dell’economia.



Come Verdi-Europa Verde Brescia troviamo sconcertante la volontà di alzare i limiti di emissioni elettromagnetiche, ovvero di inquinamento elettromagnetico, abbandonando un principio generale dell’UE come quello di precauzione. D’altro canto, ci saremmo aspettati un’azione incisiva per il contrasto al cambiamento climatico e l’eliminazione dei contributi alle fonti fossili, a oggi pari a 19 miliardi. In assenza di tutte queste accortezze volte a modernizzare finalmente il Paese, lanciamo sin da subito gli Stati Generali della Green Economy da tenersi nelle prossime settimane. Vogliamo raccontare all’Italia, che esiste la possibilità di coniugare economia ed ecologia, creando sviluppo, nuovi posti di lavoro e un futuro migliore possibile per tutti.