Girelli, “Regione risponda alle accuse di fondazione Gimbe”

(red.) “L’autorevole fondazione GIMBE, con il presidente Nino Cartabellotta, lancia un’accusa pesantissima alla Regione Lombardia su cui chiediamo che venga fatta massima chiarezza. Dall’inizio della pandemia i dati forniti quotidianamente dalla Regione sollevano molti dubbi e spesso hanno presentato anomalie. La mancanza di trasparenza non permette di fare verifiche e il numero limitato di test e tamponi, per scelta della Regione, aumenta il sospetto che la dimensione del contagio non sia correttamente rilevata. Secondo Cartabellotta lo stesso valore dell’indice R0, che Fontana e Gallera hanno portato come indicatore della bontà della loro gestione dell’emergenza, non sarebbe affidabile. A questo punto chiediamo che il presidente di GIMBE venga ascoltato in commissione sanità e che la Regione risponda alle accuse in modo convincente, altrimenti sarebbe di una gravità inaudita.”

Lo dichiara il capodelegazione del Pd in commissione sanità della Regione Lombardia Gian Antonio Girelli dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta questa mattina a Radio24.