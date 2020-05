Rolfi a Bellanova: “Critiche vergognose sulla sanità lombarda”

(red.) “Le critiche del ministro Bellanova alla sanità lombarda sono vergognose. Il suo sentimento antilombardo non ci farà cadere in tentazione. Continueremo ad accogliere i suoi conterranei pugliesi che ogni anno arrivano a migliaia per farsi curare nei nostri ospedali. L’abbiamo vista piangere per gli immigrati, ci saremmo aspettati per lo meno un po’ di rispetto per i morti bresciani e per i nostri medici e infermieri”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi rispondendo alle critiche mosse dal ministro Bellanova alla sanità lombarda, durante la trasmissione Messi a Fuoco andata in onda su TeleTutto.

“Brescia è la prima provincia agricola d’Italia con 10.000 imprese. Intervenendo in una trasmissione bresciana ci saremmo aspettati proposte per settori in crisi come lattiero caseario, suinicoltura, florovivaismo, viticoltura e invece il ministro dell’agricoltura si sta occupando di tutto tranne che di agricoltura e zootecnia. Gli agricoltori bresciani che non si sono mai fermati e che vedono contrarre i propri redditi a causa di mercati in difficoltà e prezzi messi in discussione dai trasformatori si aspettano dal proprio ministro idee e proposte. Invece leggiamo solo polemiche di partito e slogan elettorali” conclude l’assessore.