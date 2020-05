Coronavirus e sanità lombarda, ministro Bellanova propone commissione

(red.) La sanità in Lombardia è stata oggetto di un attacco in Parlamento nei giorni precedenti a sabato 23 maggio, ma anche di un coro di rappresentanti che al contrario difendono il sistema e sottolineando come il territorio regionale non abbia avuto colpe nel dover affrontare uno tsunami come è stata la pandemia sanitaria da coronavirus. Ma che qualcosa, proprio a livello sanitario, non abbia funzionato nella regione più colpita d’Italia ne è convinta la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova.

“E’ chiaro che la sanità lombarda non abbia brillato in questi mesi di emergenza – ha detto la ministra interpellata dall’emittente tv bresciana Teletutto – non dovremo mai più avere un sistema che costringe i medici a scegliere chi far vivere e chino in base all’età,un meccanismo che rappresenta un’umiliazione del genere umano”. E per questo motivo la ministra propone una commissione d’inchiesta in Parlamento per capire cosa, a livello nazionale e locale, non abbia funzionato e cosa invece sia da evidenziare in senso positivo.