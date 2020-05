Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale, via libera ai contributi e aiuti

(red.) Il Decreto legge Rilancio, per un maxi importo di 55 miliardi di euro, è stato pubblicato nel corso della notte tra martedì 19 e oggi, mercoledì 20 maggio, dando la possibilità di chiedere subito le risorse da parte delle famiglie e delle imprese. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (qui il testo completo) permette di dare il via libera al bonus per gli autonomi nell’arco di un paio di giorni.

Il maxi decreto (266 articoli per un totale di oltre 400 pagine) consente, come ha annunciato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, di richiedere nuovi aiuti da parte delle famiglie e delle imprese. In particolare, i bonus per babysitter e per i centri estivi fino a 1.200 euro.

Ma si parla anche di contributi a fondo perduto per autonomi e professionisti e per le piccole imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato. Ora si attende alle Camere la possibilità di modificare con un emendamento il termine della restituzione dei prestiti garantiti al 100% dallo Stato e fino a 25 mila euro per le piccole imprese: da 6 anni si potrebbe arrivare a 10.