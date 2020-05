Fumagalli (M5S), “gestione coronavirus, un’inchiesta al giorno”

(red.) Marco Fumagalli, capogruppo M5S Lombardia: “C’è da chiedersi come Fontana e la sua Giunta riescano a dormire sonni tranquilli! Hanno messo sul mercato dispositivi non idonei come le mascherine prodotte dall’azienda rhodense Fippi, realizzate con materiale per pannolini e ora hanno la Procura sull’uscio di casa. Orami è chiaro che non vogliono far partire la commissione di inchiesta perché hanno paura di tutte le vicende oscure che escono quotidianamente. Chi di spada ferisce di spada perisce, dicevano i latini. Avevano denigrato le mascherine della Montrasio e quanto fatto dal Governo, e si ritrovano con una inchiesta al giorno da tutte le Procure lombarde. Ma prima che arrivino i giudici a mandarli a casa ci arriveranno i cittadini lombardi”