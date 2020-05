Forza Nuova: “Ripartiremo dalla Franciacorta per dare battaglia su Brescia”

(red.) La comunità militante della Franciacorta resta fedele a Forza Nuova, a Luca Castellini e a Segretario Nazionale Roberto Fiore.

Contrariamente ad altre sezioni lombarde, che si sono recentemente allontanate dal Movimento contestando la linea rivoluzionaria ed anticipatrice che per prima ha dettato la battaglia contro la dittatura sanitaria, la comunità militante della Franciacorta, nella persona del responsabile Stefano Zenobi, precisa che resterà attiva sul proprio territorio ed in linea con la Dirigenza Nazionale, fedele agli gli 8 punti, al dirigente nord Luca Castellini e al Segretario Nazionale Roberto Fiore.

“Non tradendo i principi fondanti della vera ed unica battaglia anti sistema, resteremo come sempre presenti al fianco degli italiani in difficoltà, liberi, dissidenti ed autonomi nel dire quello che per altri è scorretto dire, con il consueto spirito di abnegazione e senza secondi fini politici o elettorali – dichiara Stefano Zenobi”.

Anche Luca Castellini commenta:”Il mio ricordo va a quel lontano 2006 quando grazie a me Forza Nuova sbarcò su Brescia in una città ideologicamente segnata dalla strage, con una forte presenza di truppe antifasciste pro sistema; da allora siamo riusciti a radicarci come la prima forza nazional popolare su Brescia dimostrando giorno per giorno di saper conquistare l’agibilità politica contro infami e delatori”. “Dalla Franciacorta ripartiremo per dare battaglia su Brescia città e su tutta la provincia bresciana”.