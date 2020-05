Test sierologici e tamponi, “la follia di Regione Lombardia”

(red.) “Regione Lombardia è arrivata alla follia”. Commenta così, Laura Alghisi, sindaco di Verolavecchia, sulla sua pagina Facebook, la Delibera di Giunta Regionale 3131 del 12/5/2020, dove si chiarisce che l’organizzazione dei test sierologici avverrà in modalità EXTRA Sistema sanitario regionale.

“Questo significa”, spiega il primo cittadino, “che i cittadini che effettueranno il test sierologico e dovessero risultate positivi, dopo essersi pagato il test, dovranno fare il tampone e pargarsi pure quello: se va bene più di € 100,00 a persona.

“Giuro che per difendere il diritto alla salute dei miei cittadini farò tutto il possibile. Non so se riuscirò ma ci proverò con tutta me stessa per far rientrare i test sierologici e i tamponi nelle prestazioni che devono essere erogate dal servizio sanitario. Devono essere fatti per fare la tracciabilità del virus altrimenti non ne usciremo mai e non si può pensare di far spendere 200 o 300 a famiglia€ per sapere se si rischia di contagiare altri o no“.

Questo il messaggio che ATS (Agenzia di Tutela della Salute della Lombardia) ha inviato ai sindaci della nostra regione”.

Cari Sindaci, La Delibera di Giunta Regionale 3131 del 12/5/2020 chiarisce bene l’organizzazione dei test sierologici EXTRA Sistema sanitario regionale. Il percorso deve essere completo, compreso il tampone in caso di risultato positivo al test sierologico e IL TUTTO NON A CARICO DEL SSR.

PER ESSERE ANCORA PIU’ CHIARI, nel caso il singolo cittadino o il lavoratore risulti positivo al test sierologico DEVE eseguire il tampone sempre in regime privatistico, NON a carico di ATS, nè come costo, nè come organizzazione.

Noi ATS, come previsto dalla DGR 3131, ci occupiamo solo dei test sierologici regionali ed entriamo in gioco sui test extra SSR solo perchè ci deve essere segnalato il cittadino o lavoratore che avesse una positività al test sierologico perché va posto in isolamento fiduciario (sino all’esecuzione del tampone) e che avesse poi una positività al tampone, perché va posto in isolamento obbligatorio ed i suoi contatti stretti in isolamento fiduciario.”

Al sindaco Laura Alghisi è andata anche la solidarietà del M24A-ET, che fonda i suoni principi sull’Equità Territoriale.