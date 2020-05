Rolfi e Bordonali, “sosterremo Brescia e Bergamo come capitali della cultura”

(red.) “Faremo di tutto per garantire il sostegno istituzionale alla candidatura unitaria di Brescia e Bergamo come capitale della cultura 2023. Quando i sindaci formalizzeranno la proposta troveranno interlocutori sia a Milano che a Roma. Solo con unità istituzionale e collaborazione a tutti i livelli si può ottenere il risultato. Questo può essere un segnale di rilancio simbolico e concreto per le due città più colpite dal Covid”. Lo hanno dichiarato l’assessore regionale lombardo Fabio Rolfi e l’onorevole bresciana Simona Bordonali.

“Abbiamo già parlato con l’assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli e ha condiviso l’iniziativa. Siamo pronti a creare un tavolo istituzionale in Regione che coinvolga tutti gli enti e tutti gli organi istituzionali. Brescia e Bergamo sono realtà culturali straordinarie che meritano di essere valorizzate, al di là di rivalità sportive o divisioni politiche. La candidatura congiunta con Bergamo dà più forza anche a Brescia. I cittadini hanno dimostrato dignità nel dolore, capacità di resistere e voglia di ripartire. La cultura può e deve essere il motore della ripartenza. Bisogna giocare di squadra per portare in Lombardia questo importante riconoscimento. Solo con il sostegno di tutti i livelli istituzionali si potrà ottenere il risultato” concludono Rolfi e Bordonali.