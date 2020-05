Verdi Europa Verde su Mazzoncini (A2A): violata la carta di Pisa

(red.) Verdi-Europa Verde Brescia ritiene molto gravi le affermazioni del Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, fatte nel consiglio del 4 di maggio, dove rispondendo all’interrogazione sulla nomina di Renato Mazzoncini come ad di A2A, presentata dal capogruppo del movimento 5 stelle Guido Ghidini, ha detto che non c’è nessuna ragione di impedimento rispetto alla nomina. Inoltre il primo cittadino ha anche dichiarato che che a Parma non c’è alcun provvedimento a carico del manager.“Non sappiamo se tali dichiarazioni siano frutto di distrazione o cattiva informazione, ma non è vero, come ha dichiarato il sindaco di Brescia, che Mazzoncini sia solo indagato: i pubblici ministeri Umberto Musiello e Paola Dal Monte di Parma ne hanno chiesto il rinvio a giudizio (l’ udienza preliminare è stata inserita a calendario per il prossimo 22 Settembre)”.



La carta di Pisa che il Comune di Brescia sottoscrisse nel 2014 impegna, inoltre, un amministratore pubblico alle dimissioni in caso di rinvio a giudizio per corruzione. “Ilfattoquotidiano.it del 12-5-2020 ha dimostrato carte alla mano che l’attuale amministratore delegato di A2A sia indagato per corruzione: un reato che, in caso di rinvio a giudizio, visto gli impegni del Comune di Brescia, entrerebbe in modo clamoroso in conflitto con la carta di Pisa. Come Verdi-Europa Verde Brescia abbiamo più volte evidenziato al Sindaco Emilio Del Bono questa situazione (senza mai ricevere nessuna risposta da parte sua), ma ognuno ha il suo stile anche in questo.Viste le premesse che ci sono, a Settembre i cittadini bresciani corrono il rischio di vedere l’amministratore delegato della utility costretto a dare le dimissioni ed il sindaco di assumersi tutta la responsabilità di quanto accaduto”.