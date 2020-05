Decreto Rilancio da 55 miliardi di euro, via libera dal Governo

(red.) Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio, è arrivato il via libera al decreto legge “Rilancio” da parte del Consiglio dei Ministri. E in seguito alla riunione dell’esecutivo, i dettagli del testo sono stati illustrati in una conferenza stampa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, quello alla Salute Roberto Speranza, allo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e alle Politiche Agricole Teresa Bellanova. Come era già annunciato, si tratta di una manovra in debito per 55 miliardi di euro con cui rilanciare l’economia dopo due mesi di pandemia da coronavirus.

Ma già nella maggioranza si sta pensando a un altro decreto, che potrebbe arrivare prossimamente, con una cifra di 20 miliardi di euro tra semplificazioni, sblocco dei cantieri e investimenti. Nel frattempo entro i prossimi dieci giorni il nuovo decreto “Rilancio” entrerà in vigore con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il passaggio tra le Camere. Si parla di 25o articoli e 464 pagine (qui i diversi punti presi in considerazione) con cui si cerca di aiutare famiglie e imprese nel rilancio dell’economia. E come era noto, all’interno del decreto c’è spazio anche per un fondo da 200 milioni di euro (77 milioni per il territorio bresciano) per le cinque province più colpite dal coronavirus insieme a Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona.

Nei prossimi giorni si conosceranno le cifre esatte che spetteranno ai 204 Comuni bresciani (il capoluogo dovrebbe incassare 12 milioni), mentre gli stessi enti locali sperano in un altro fondo con cui compensare il mancato gettito della tassa di occupazione del suolo pubblico di bar e ristoranti, oltre ai 3 miliardi di euro già annunciati per gli stessi Comuni tramite l’Anci. Nel frattempo sempre ieri sera, in occasione della presentazione del decreto Rilancio, il premier Giuseppe Conte ha annunciato che in vista delle nuove riaperture dal prossimo 18 maggio non ci saranno più decreti del presidente del Consiglio (dpcm), ma si punterà sui decreti legge da far esaminare in Parlamento.