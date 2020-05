Coronavirus e trasporti, “ora Trenord faccia un salto di qualità”

(red.) La seconda fase dell’emergenza Covid 19 richiederà in tutti i settori della vita in comune un cambio di passo da parte delle aziende che offrono servizi ai cittadini, in particolare dei trasporti. Ne sono convinti I Verdi Europa Verde di Brescia, che, in una nota stampa, hanno chiesto più attenzione per diminuire il rischio contagio.

“Il ritorno alla vita normale dovrà essere scandito da cautele e precauzioni e distanziamenti (come l’uso massivo delle mascherine, dei guanti ecc) al fine di evitare il temuto ritorno della pandemia. Per quanto riguarda i trasporti pubblici questa fase richiederà che le inefficienti aziende di trasporto (Trenord in testa) facciano quel salto di qualità che non hanno ancora fatto nonostante l’abbondante uso di risorse pubbliche. Negativa la scelta di Trenord di cancellare il 60% dei treni sulle linee lombarde. Negativa la scelta di sopprimere l’80% delle corse extraurbane in provincia da parte di Arriva mentre in città Brescia trasporti sopprimerà il 50% delle corse. E’ vero che gli studenti sono a casa ma è anche vero che se i mezzi viaggeranno con capacità ridotta si potranno formare in alcune fermate assembramenti che mettono a rischio il regolare flusso di passeggeri. Per non rischiare contatti e infezioni, come sta già avvenendo in tante le città, già oggi sono in molti a fare ricorso al proprio mezzo per recarsi al lavoro. Sorprende che l’agenzia dei trasporti bresciana (l’ente che dovrebbe pianificare i servizi di trasporto pubblico sia della città che della provincia) non sia stata la protagonista delle misure da adottare da oggi. Anche se la ripartenza sarà graduale questa fase sarà una grande occasione per rilanciare il trasporto pubblico, la mobilità ciclistica, pedonale e il sharing di auto e bici elettriche”.