Lega: bresciani senza lavoro e governo pensa a maxisanatorie

(red.) “Mentre i bresciani sono senza lavoro, il governo pensa alle maxisanatorie per gli immigrati. In un colpo solo, uno schiaffo a lavoratori, imprese e famiglie. Così non va. Ancora una volta questo governo dimostra tutta la propria inadeguatezza e mancanza di lucidità in una fase così delicata del nostro Paese in cui ne occorrerebbe tanta. Invece nel cuore di chi ci governa non ci sono gli italiani, ma 600mila clandestini”.

Così i parlamentari bresciani della Lega: Stefano Borghesi, Paolo Formentini, Giuseppe Donina, Simona Bordonali ed Eva Lorenzoni.