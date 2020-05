Dl Maggio, 200 milioni per le zone rosse. 60 milioni verso Brescia

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 6 maggio, si è svolto l’atteso incontro in videoconferenza tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e le associazioni di categoria per presentare il decreto legge Maggio con una serie di interventi e aiuti economici con cui affrontare la crisi indotta dal coronavirus. E una delle misure che farà parte del pacchetto e in previsione di essere approvato in Consiglio dei Ministri forse domani, venerdì 8 maggio, è la ristrutturazione degli edifici a livello energetico e antisismico. Con un superbonus del 110%. Ma si interverrà anche sulla mobilità alternativa con buoni fino a 500 euro per favorire l’acquisto di biciclette e altri mezzi ecologici considerando che i mezzi pubblici potranno far viaggiare meno passeggeri rispetto al consueto.

Alle imprese è stata anche presentata la proposta del Ministero del Lavoro di ridurre l’orario di lavoro a fronte dello stesso stipendio e destinando alla formazione le ore tagliate alla produzione. Ma questa iniziativa allo studio non sarebbe piaciuta alle associazioni di categoria. Un altro intervento economico di cui si è avuta notizia ieri sera, mercoledì, riguarda uno stanziamento di 200 milioni di euro per le province della zona rossa e più colpite dall’impatto del Covid, quindi anche Brescia. Insieme a Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e con la nostra provincia che potrebbe ricevere almeno 60 milioni di euro da quel fondo di 200 milioni.

Ieri all’incontro in modalità telematica è intervenuto anche il presidente nazionale di Coldiretti, il bresciano Ettore Prandini, che ha invitato il Governo a fermare le speculazioni in atto sui prezzi dei beni di prima necessità e permettere un giusto compenso agli agricoltori. Ma è sul fronte dell’edilizia che il nostro territorio bresciano potrebbe incassare notevoli vantaggi grazie al superbonus del 110% e con la possibilità di intervenire su tutte le strutture da riqualificare. Una misura che anche il presidente di Ance Brescia Massimo Del Dossi, di cui parla il Giornale di Brescia, sostiene e ritiene come incentivo senza precedenti da parte del Governo.

Si tratta di un credito d’imposta da parte dei proprietari di immobili da ristrutturare. L’aiuto economico dovrebbe essere lanciato dal primo luglio e fino a tutto il 2021 potendo far lavorare tutte le imprese nel bresciano collegate all’edilizia. In più, le famiglie e i condomini potranno cedere il credito di imposta maturato verso lo Stato alle banche e assicurazioni o alle imprese che realizzano i lavori riuscendo ad anticipare le somme per realizzare i cantieri e incassando poi dal Fisco quello stesso credito. Una misura che dovrebbe esser impiegata anche per i normali lavori di manutenzione.