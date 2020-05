Parrucchieri ed estetisti, giovedì audizione in Regione

(red.) Il Governo, come ha dichiarato nelle ultime ore il Premier Giuseppe Conte, sta valutando la possibile riapertura anticipata di alcune categorie del settore terziario come i saloni di parrucchieri e i centri estetici. Proprio a questo proposito, domani (giovedì 6 maggio) in Regione Lombardia è in programma un’importante audizione con i i vertici lombardi di CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa), che si occupano di rappresentare le istanze dei professionisti di estetica, acconciature e benessere. Se ne discuterà durante la IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione.

“Le richieste sulla possibilità di riaprire i negozi di alcune categorie di servizi, tra cui alcuni legati alla persona come estetisti e parrucchieri, è legittima – dichiara Raffaele Erba, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle e componente della IV Commissione – Se le Regioni presenteranno dei protocolli di sicurezza validi e sicuri, credo che si possa avviare un percorso che possa portare alla riapertura anticipata di questi settori. Domani ci confronteremo con le rappresentanze di CNA e proporrò a stretto giro un tavolo di lavoro incaricato di elaborare un protocollo di sicurezza immediato e utile per accelerare le procedure di riapertura”, conclude Erba.