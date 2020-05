Fase 2, 60 milioni dal Pirellone per piccole imprese e riaprire negozi

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 5 maggio, l’assessore bresciano lombardo allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli ha presentato un piano di investimenti da 60 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese e di cui risorse per oltre 18 milioni anche ai bar, negozi e artigiani per poter riaprire nel corso di questa fase 2. Il pacchetto da 60 milioni di euro presentato in giunta regionale dall’assessore nasce dalla consapevolezza che la crisi in corso cambierà l’equilibrio economico attuale delle attività sul territorio e la loro distribuzione urbana. Si parla di un bando con una dotazione finanziaria di oltre 22 milioni di euro con la espressa volontà di volere recuperare altre risorse a vantaggio dei partenariati pubblico privati costituiti nei Distretti. Saranno previste specifiche forme di premialità e di incentivazione per quegli enti locali che riusciranno, anche in forma associata e in collaborazione con le Camere di Commercio, a concedere i contributi alle imprese entro il 2020.

La misura potrà, inoltre, fare sinergia con il programma di opere pubbliche per la riqualificazione urbana immediatamente cantierabili con le risorse messe a disposizione dei Comuni da Regione Lombardia. “Questo pacchetto, che comprende anche la misura ‘Safe Working-Io Riapro Sicuro’ con oltre 18 milioni di euro, è il frutto di un confronto con tutte le realtà produttive. È evidente – dice Mattinzoli – che questa crisi ha piegato fortemente la nostra economia. Servono quindi misure complementari a quelle che attendiamo ancora dal Governo nazionale. Come, per esempio, sulla liquidità, per aiutare tutto il tessuto produttivo con strumenti diversificati che vanno dall’accesso al credito, alla promozione dei distretti del commercio, a quanti possono investire. Penso al ‘bando Faber’. Sono, quindi, interventi che rispondono fattivamente a esigenze reali di tutte le categorie economiche”.

Il piano è rivolto alle imprese operanti nei settori del manifatturiero e dell’artigianato, con contributi a fondo perduto fino al 75% della spesa ammissibile. Si pone come obiettivo quello di agire anche dal lato dell’offerta per consentire di poter far fronte alla domanda di dispositivi per la tutela della salute nella Fase 2 e rafforzare la produzione di dispositivi medici. La dotazione prevista è di 10 milioni di euro e il provvedimento è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di investimenti produttivi. Che prevedono o l’ampliamento della capacità delle medesime unità produttive già adibite alla produzione di dispositivi medici o la riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di mascherine chirurgiche, mascherine filtranti, dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medici. Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda. Purché successivamente alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020.

La misura contribuirà ad ampliare l’offerta di imprese lombarde in grado di sostenere la produzione di un’offerta locale di dispositivi e attrezzature appartenenti alla filiera medico sanitaria per la prevenzione. E rilancia sul nostro territorio gli esiti di una prima iniziativa attivata a tal fine, a livello nazionale, col bando ‘CuraItalia Incentivi’ gestito da Invitalia. La misura lombarda non potrà essere cumulabile con quella nazionale. “Faber 2020” è rivolto al sostegno degli investimenti da parte delle imprese manifatturiere ed edili. Con contributi a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili. La misura è già stata aggiornata la scorsa settimana con uno stanziamento di 5 milioni di euro, oltre a un overbooking del 100%, prevedendo anche la possibilità di acquistare macchinari per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti aziendali e sistemi di misura e controllo della temperatura corporea a distanza. Anche con sistemi di rilevazione biometrica.

“Faber” è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere, edili e artigiane per la realizzazione d’investimenti produttivi, mediante l’acquisto di nuovi macchinari, impianti di produzione e attrezzature in adeguati programmi di investimento aziendali per raggiungere condizioni ottimali di produzione; massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi, quali l’energia, l’acqua e ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti. Favorendo la chiusura del ciclo dei materiali e applicando concretamente l’innovazione ambientale nei processi produttivi. L’aggiunta della voce di spesa legata al Covid-19 serve a supportare anche quelle imprese manifatturiere ed edili che, qualora non abbiano sospeso la loro attività (o perché consentite o perché in deroga), non possono accedere alla misura “Io Riapro Sicuro”, esclusivamente dedicata a chi ha dovuto chiudere. Il bando, pubblicato sul Burl lunedì 4 maggio, aprirà lo sportello il 19 maggio alle 10.

Le iniziative dell’assessorato e della Direzione allo Sviluppo economico non si fermano qui. Dopo questo pacchetto di iniziative sono allo studio, anche con il supporto di Finlombarda Spa, altre misure volte a sostenere, in una logica di medio periodo, gli investimenti e le prospettive di ripresa strategiche per riposizionare il nostro sistema economico territoriale nel contesto globale. Un altro intervento è, appunto, “Safe-Working-Io Riapro Sicuro” per le micro e piccole imprese lombarde per la fase 2 e ammonta a 18,6 milioni di euro, di cui 15,2 da Regione Lombardia e 3,4 dalle Camere di Commercio Lombarde. Il provvedimento è stato approvato con gli assessori Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro). “L’intervento è finalizzato a sostenere gli esercizi commerciali e le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19. Per aiutarle a riaprire adottando le misure adeguate durante la ‘Fase 2’. E ottenere giusti livelli di sicurezza. Sia per l’impresa stessa con i suoi dipendenti – dice il governatore Attilio Fontana – sia per i clienti, sia, infine, per i fornitori”.

Il provvedimento riguarda i settori del commercio al dettaglio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione. Sono escluse le aziende che hanno proseguito l’attività e quelle che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti. L’aiuto consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammesse per le piccole imprese e fino al 70% delle spese per le micro imprese. Il contributo è concesso nel limite massimo di 25 mila euro e l’investimento minimo richiesto è pari a 2 mila euro. Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi che riguardano la messa in sicurezza sanitaria come per esempio: macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali; apparecchi di purificazione dell’aria, anche portatili; interventi strutturali per il distanziamento sociale all’interno dei locali; strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei locali d’esercizio (parafiato, separé, dehors); termoscanner; strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti; dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, occhiali; spese di formazione sulla sicurezza sanitaria.

“Per le micro, piccole e medie imprese è un momento drammatico. Per questo è doveroso sostenere tutto il tessuto produttivo, perché questa emergenza sanitaria sta diventando anche e sempre più economica. C’è, quindi, tutto il nostro impegno – ha detto l’assessore Mattinzoli – per aiutare le aziende, gli esercizi, le botteghe a essere nelle condizioni di riaprire rispettando le necessarie misure di prevenzione sanitaria. Tutto questo è frutto di una fattiva collaborazione anche con il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio”. “Un aiuto concreto – ha aggiunto l’assessore Martina Cambiaghi – che Regione Lombardia mette sul tavolo anche a chi opera nello sport per consentire di attivare tutti i protocolli sanitari per la ripartenza. La misura garantirà non solo alle grandi attività, ma anche a quelle piccole e microimprese che operano in questo settore di poter partecipare.

Le imprese del settore sportivo in Lombardia rappresentano un importante comparto economico. Che negli ultimi 5 anni è cresciuto, solo nella nostra regione, del 33%. Quando si parla di sport lombardo, ci riferiamo a un business che genera oltre 1 miliardo di euro all’anno nei soli confini regionali con 4 mila (1.000 solo a Milano) imprese, prima regione d’Italia con un quinto del totale. Con oltre 10 mila addetti”. “Una misura – ha aggiunto l’assessore Melania Rizzoli – che dà un sostegno vero alle imprese: queste vanno aiutate per uscire dal lockdown in totale sicurezza per i dipendenti, i clienti, i fornitori. Per evitare che aumenti il tasso di disoccupazione, per aiutare il reddito delle famiglie, quindi i consumi, ogni atto è vitale e Regione Lombardia, da sempre, attua politiche a favore della crescita. Oggi più di ieri”.