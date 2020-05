Fase 2 in Lombardia, Beccalossi e Girelli verso commissione inchiesta

(red.) Quella di ieri, lunedì 4 maggio, è stata la prima giornata della fase 2 con il ritorno al lavoro di molti addetti anche nel bresciano e in Lombardia, oltre al ritorno a bordo dei mezzi pubblici e alle passeggiate e corse in sicurezza tra le aree verdi aperte. Nel frattempo ieri in regione l’attenzione si è spostata al Pirellone per il Consiglio regionale chiamato ad affrontare a livello politico e amministrativo i momenti successivi alla fase più acuta del coronavirus.

Dal punto di vista politico, le minoranze hanno presentato quella che era un’attesa mozione di sfiducia contro l’assessore al Welfare Giulio Gallera e il suo staff per il modo in cui hanno gestito l’emergenza in Lombardia, regione più colpita a livello nazionale con la metà dei casi totali di contagio e anche dei deceduti. Ma la mozione non è stata approvata salvando l’assessore.

Dal Consiglio regionale di ieri è arrivato anche il via libera al piano di investimenti di 3 miliardi di euro per la ripartenza. Ma un’attenzione particolare sarà rivolta a oggi, martedì 5 maggio, quando saranno presentati i membri della commissione d’inchiesta per analizzare cosa non abbia funzionato nella gestione dell’emergenza, soprattutto nel rapporto con le case di riposo. Secondo quanto emerso, dell’organismo potrebbero far parte anche i bresciani Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) e Gianantonio Girelli (Pd).