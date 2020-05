Montagna, “Lombardia investe 3,3 milioni in bivacchi e rifugi”

(red.) “Regione Lombardia sostiene la riqualificazione, la gestione sostenibile e l’accessibilità di rifugi e bivacchi delle nostre montagne con 3 milioni e 300 mila euro di contributi.” Così Federica Epis, consigliera regionale della Lega, ha commentato l’approvazione all’unanimità oggi in Consiglio Regionale della Lombardia della Proposta di Legge dl 111 Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi. Epis ha ricordato come i 500 rifugi e bivacchi lombardi stiano anch’essi soffrendo dell’emergenza Covid-19.

“In questo momento di crisi credo che sia fondamentale mettere in condizione i conduttori di rifugi e bivacchi di ottemperare alle norme già in essere, al migliorare la fruibilità e l’efficienza degli stessi. Anche e soprattutto per sostenere e rilanciare tutte le attività di montane, non ultime quelle economiche.” Epis, nella sua relazione, ha spiegato che si tratta di alcune modifiche alla normativa regionale che permettono l’erogazione di contributi in capitale a fondo perduto, aumentandoli dal 50 all’80%, per la realizzazione, riqualificazione anche ai fini della sicurezza, gestione sostenibile e accessibilità di rifugi e bivacchi. Il testo di legge prevede anche il mantenimento dei manufatti, la formazione del personale, gli interventi per l’innovazione tecnologica l’abbattimento delle barriere architettoniche. “La deroga si giustifica alla luce dei costi molto elevati degli interventi di manutenzione o di altro tipo su rifugi e bivacchi per la particolare conformazione dei luoghi in cui si trovano e per le condizioni atmosferiche spesso avverse.”