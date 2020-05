Legge 121, “nessuna regione investe come la Lombardia per la ripartenza”

(red.) “Nessuna Regione come la Lombardia: 3 miliardi per investimenti e per i nostri Enti Locali. Con questo provvedimento facciamo ripartire i lavori pubblici e l’economia delle nostre comunità”. Così Floriano Massardi, vice capogruppo della Lega al Pirellone, sull’approvazione odierna della legge 121 “Interventi per la ripresa economica” da parte del Consiglio regionale lombardo.

“Ancora una volta Regione Lombardia – spiega Massardi – mette in campo azioni straordinarie, iniettando risorse per le infrastrutture e per tutti i nostri Comuni e le nostre Province. La gestione, anche attraverso Finlombarda, garantirà la copertura e i saldi a tutte le opere che saranno attivate entro fine anno”.

“Dobbiamo ancora una volta constatare la distanza del governo centrale al nostro territorio. Mentre la Giunta Fontana porta atti concreti e finanziamenti certi, per quanto riguarda il governo giallorosso siamo ancora nella fase delle promesse”.

“I 400 milioni agli Enti Locali, spendibili già da quest’anno, consentiranno di intervenire immediatamente nella manutenzione di scuole, strade e infrastrutture: opere importanti attese dai cittadini. Una cifra molto superiore rispetto ai fondi messi a disposizione del Governo fino ad oggi”.

“Vengono inoltre stanziati 82 milioni di bonus salariale per tutto il personale sanitario coinvolto nell’emergenza, che sono i veri eroi e a cui va la nostra più sentita gratitudine”.

“Infine – conclude Massardi – 10 milioni per sostenere le aziende che si sono riconvertite per produrre dispositivi di sicurezza necessari, quali mascherine, guanti, camici e calzature”.