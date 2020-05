Legge 121, “da Regione confermati i 50 milioni per il Bresciano”

(red.) Da Regione Lombardia quasi 50 milioni per i Comuni della provincia, 2 milioni al Comune di Brescia. Con l’approvazione in Consiglio Regionale di oggi entra in vigore la legge n.121 su gli interventi messi in campo per la ripresa economica.

Claudia Carzeri, Presidente della V Commissione per territorio, trasporti ed infrastrutture: “Siamo orgogliosi dell’ambizioso ‘piano Marshall’ messo in campo da Regione Lombardia per garantire la ripresa: 3 miliardi di investimenti, con un sostegno di 400 milioni a comuni e province per opere pubbliche da iniziare entro il 31 ottobre. La Regione Lombardia ha dato prova di saper reagire in maniera tempestiva, autonoma e soprattutto efficiente.”

I fondi saranno spalmati tra il 2020 e il 2022, con l’ottica di fornire risorse che potranno essere effettivamente investite dagli enti locali. Obiettivo: far ripartire il motore dell’economia lombarda.

“Brescia riparte dai cantieri e dagli investimenti – prosegue Carzeri – una proposta di legge che recepisce molte delle proposte che Forza Italia ha presentato nell’ultimo periodo, con un grande lavoro di coordinamento e di sintesi da parte della commissione che presiedo.”

La Presidente Carzeri nel suo intervento di oggi non ha mancato di sottolineare quanto questa crisi stia evidenziato maggiormente un problema che si trascina ormai da anni: la sostanziale differenza che esiste tra il sistema lombardo ed il sistema Italia: “Finita questa emergenza, continuiamo la battaglia sull’autonomia indispensabile oggi più di ieri.” – invita la Presidente Carzeri. L’intervento non risparmia le scelte fatte dal Governo: “Qualcuno del Governo infatti, in questi anni, – attacca Carzeri – ha preferito demonizzare la politica italiana dell’ultimo trentennio, distruggendo la fiducia degli italiani verso le istituzioni. Oggi i grillini sono il maggior gruppo parlamentare a sostenere un sostanziale esercito di tecnici in innumerevoli Task Force.”

“Da Regione Lombardia – conclude Carzeri – verranno messe a disposizione risorse che serviranno a far partire subito lavori e cantieri per la manutenzione delle strade, per gli impianti sportivi, le scuole, i viadotti e per la prevenzione dei dissesti idrogeologici. I Sindaci possono così intervenire in maniera tempestiva realizzando opere necessarie e creando ricchezza e lavoro per i propri territori.”

“Questo nostro Piano Marshall lancia anche un importante messaggio di rinascita e crescita. Un messaggio che parte proprio dalla regione più dolorosamente colpita, ma che testimonia il coraggio dei lombardi che sanno come rimboccarsi le maniche per la ripresa economica dell’Italia.”