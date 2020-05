Girelli (Pd), “in Regione collaborazione per la ripresa”

(red.) “Nell’eccezionalità del momento è importante distinguere fra la necessaria severità con la quale si dovrà guardare alla gestione dell’emergenza sanitaria, in particolare riguardo i correttivi da introdurre, e la disponibilità a una collaborazione per la ripresa”. Così il Capodelegazione del Partito Democratico in Consiglio regionale Gianni Girelli ha motivato il voto favorevole del PD al Progetto di Legge che permetterà alla Regione Lombardia di contrarre debito, da qui al 2022, per interventi in favore dell’economia lombarda – di queste risorse, solo 400 milioni di euro saranno destinati agli Enti Locali, mentre i restanti confluiranno in un fondo indistinto.

“Naturalmente non condividiamo fino in fondo la scelta di un fondo indeterminato di quasi due miliardi e mezzo, perché per correttezza e trasparenza avremmo preferito poter discutere meglio la destinazione di risorse così imponenti. Ma la politica è soprattutto responsabilità, per questo siamo giunti a voto favorevole con una raccomandazione. Ogni risorsa a disposizione, dal livello europeo, passando da quello nazionale fino a quello regionale, dovrà essere coordinata e indirizzata alla ripresa. Il nostro obiettivo deve essere il miglior utilizzo possibile, un volano per la ripartenza” ha concluso Girelli.