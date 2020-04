Gestione impianti sportivi, nasce associazione di categoria

(red.) Un’associazione di categoria per società e associazioni che gestiscono impianti sportivi. Un passo necessario per fronteggiare la situazione di questo periodo ma con una prospettiva per il futuro. Sulla scorta delle difficoltà dei primi giorni, condivise con il progetto SOS Piscine, alcuni amici si sono adoperati per finalizzare l’iniziativa proprio con la costituzione di un’associazione di categoria.

L’obiettivo è quello di poter promuovere gli interessi dei gestori di impianti sportivi e piscine ai tavoli delle istituzioni. Tra i diversi propositi la tutela degli interessi del settore attraverso lo sviluppo di economie di scala.

La neonata AGISI, presieduta da Giorgio Lamberti, si è strutturata con fondatori provenienti da tutta Italia, anche grazie alle spinte dei gestori del territorio. Come primo impegno l’associazione si sta adoperando per costruire tavoli di lavoro tematici.

Già online da ora il sito www.agisi.it, la pagina Facebook ed il canale Telegram. Proprio dal sito ASD e SSD potranno già da subito formalizzare la pre-iscrizione al progetto.