Cgil Brescia, “mostra telematica per un primo maggio diverso”

(red.) Un primo maggio diverso quello di quest’anno. Difficile, per molti versi anomalo. L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, infatti, ci priva di un elemento fondamentale della festa del lavoro: quello di poterla passare insieme, fianco a fianco.

Come scrive il segretario generale della Camera del Lavoro di Brescia Francesco Bertoli, «Il Primo Maggio 2020 si festeggerà in un contesto totalmente inedito nel pieno del periodo emergenziale che ha riguardato questo inizio d’anno. In questo periodo abbiamo dovuto salutare compagni che per molti anni hanno militato nella nostra organizzazione; sono stati protagonisti di innumerevoli lotte sindacali e hanno festeggiato con noi il Primo Maggio per decenni. Il segretario Generale della Cgil Maurizio Landini ci ha ricordato nei giorni scorsi che “lavorando si sconfigge il virus“, e la Festa dei Lavoratori del Primo Maggio non può che ribadirlo.»

La proposta per questo inedito 1 maggio, nata dall’archivio di Bergamo e raccolta dalla Fondazione Di Vittorio e alla rete degli archivi, delle biblioteche e dei centri di documentazione della Cgil, è partita perché si trovasse una forma adeguata per segnare la data che è stata per 130 anni il simbolo della “comunanza delle rivendicazioni e della solidarietà” tra lavoratori e che – a causa della situazione sanitaria che colpisce così duramente il nostro paese – non potrà vedere manifestazioni in piazza. Manifestazioni, lo ricordiamo, che si sono svolte ininterrottamente dal 1945.

È dunque particolarmente forte oggi il bisogno di parlare, anche attraverso le immagini, del valore sociale del lavoro e di come le grandi conquiste sociali del lavoro abbiano sempre portato un’estensione positiva di quei risultati a tutta la società italiana.

Per questo è nata una mostra telematica, visitabile online, dal titolo I racconti del 1 maggio, fatta di immagini e documenti, legata ad elementi fondamentali o periodi particolari di questa giornata in ogni realtà e che prende a riferimento i temi della cura, della ricostruzione, della solidarietà e, come sempre, della dignità e del valore sociale del lavoro. Inoltre sarà consultabile la piattaforma web e le pagine social #ILNOSTROMAGGIO con altri materiali e approfondimenti.

In questo contesto, anche l’archivio storico Bigio Savoldi e Livia Bottardi Milani della Camera del Lavoro di Brescia ha dato il suo prezioso contributo, raccogliendo materiali che riassumono la storia dei primi cento anni del primo maggio bresciano.

Sul sito della Camera del Lavoro di Brescia i materiali proposti i collegamenti alle piattaforme web dedicate.