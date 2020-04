Suolo pubblico, “ampliamento gratuito per bar e ristoranti”

(red.) Una mozione urgente in Regione Lombardia, perchè si permetta ad attività di ristorazione e bar l’ampliamento gratuito delle superfici concesse come suolo pubblico. È questa la.proposta del consigliere regionale Gabriele Barucco (Forza Italia).

“L’obiettivo è aiutare, aumentando il numero di posti a sedere, il lavoro delle attività che sono state fortemente penalizzate dall’emergenza Covid-19”, conferma Barucco. “L’ampliamento consentirebbe di rispettare il numero di posti e, allo stesso tempo, di mantenere le distanze di sicurezza. Non saranno penalizzati i Comuni e neppure gli imprenditori”.

L’emergenza economica é una realtà concreta e pesante e va affrontata in tutti i modi possibili. “Questa proposta tiene conto dell’imminente stagione estiva e turistica – prosegue Barucco – i gestori dovranno seguire le norme di sicurezza, come la distanza tra clienti, perdendo ulteriori posto a sedere, l’ampliamento può essere un valido aiuto”.