Coronavirus, al Pirellone verso la commissione d’inchiesta

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 21 aprile, al Pirellone si è svolta una seduta del Consiglio regionale lombardo, ovviamente dedicato alla situazione e alle misure da mettere in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica connessa al coronavirus. E dalla seduta è anche emerso che lunedì 27 aprile l’ufficio di Presidenza dovrebbe costituire la commissione d’inchiesta reclamata da più di un terzo dei consiglieri. Solo da lunedì, però, si avranno dettagli anche sulla durata e composizione.

Un altro provvedimento annunciato in Consiglio regionale è un fondo da 5,6 milioni di euro dedicato alla cultura e in previsione di dare aiuti anche alle realtà bresciane come il Ctb, orchestra Verdi e il Teatro Grande. Infine, l’assessore alla Famiglia Silvia Piani ha annunciato una serie di contributi proprio rivolti alle famiglie.

Si parla di uno per il mutuo sulla prima casa e che prevede 500 euro una tantum per gruppi familiari con almeno un figlio fino a 16 anni e uno per l’e-learning con l’acquisto di materiale tecnologico fino a 500 euro a fondo perduto per famiglie con un figlio tra i 6 e i 16 anni e rivolto allo studio. Domande ammesse online dal 4 all’11 maggio.