Anelli (Lega): se parliamo di numeri, Lombardia batte Stato

(red.) “Il Pd vuol parlare di Lombardia con i numeri? Ottimo: la Regione ha stanziato 3 miliardi per comuni, province e infrastrutture. Il governo nazionale del Pd ne ha messi 3,5 per tutta Italia. E ancora: la Lombardia ha dato 4 milioni a Milano, il governo nazionale del Pd 250mila euro. La Lombardia ha dato 2 milioni per la città di Bergamo, il governo nazionale del Pd 210mila euro. La Lombardia ha dato 2 milioni per la città di Brescia, il governo nazionale del Pd 210mila euro. La Lombardia parla con i fatti, il Pd con gli aperitivi”.

Così Roberto Anelli, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Lombardia, in risposta agli attacchi rivolti a Regione Lombardia dal parlamentare del Pd Franco Mirabelli.