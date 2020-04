Lancini, interrogazione all’Ue: “Basta attacchi speculativi sull’Italia”

(red.) «In questo momento particolarmente delicato con l’emergenza Covid19 in atto, l’istituto di credito Commerzbank, posseduto al 14% dallo Stato tedesco, ha suggerito ai propri clienti di vendere i BTP italiani perché è ‘quasi inevitabile’, a suo dire, che diverranno titoli ‘spazzatura’ a causa del peggioramento dei conti pubblici dovuto alle misure per contrastare gli effetti del Coronavirus.

Questo non è accettabile, l’Ue fermi gli attacchi speculativi contro il nostro Paese. Commerzbank si è trovata spesso al centro delle polemiche europee: venne salvata direttamente dal Governo tedesco nel 2009 con 10 miliardi di fondi pubblici e fu sanzionata nel 2015 dalle autorità federali e statali Usa per 1,7 miliardi di dollari con l’accusa di violazione delle normative sul riciclaggio di denaro.

Ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per sapere quali misure intenda intraprendere per evitare manovre speculative e attacchi deliberati di questo genere ai danni di un paese membro, nonché per richiamare i singoli stati ad una vera e tangibile solidarietà europea».

Lo dichiara in una nota l’On. Danilo Oscar Lancini, europarlamentare della Lega, firmatario dell’interrogazione alla Commissione Europea.