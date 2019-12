Le Sardine a Brescia: presidio in piazza Vittoria

(red.) Sabato 7 dicembre alle 18 in Piazza della Vittoria, a Brescia, è in programma un presidio indetto dal gruppo Sardine Brescia. “Invitiamo chiunque voglia unirsi a prenderne parte”. Come già avvenuto in altre città, anche le sardine bresciane intendono richiamare l’attenzione della collettività su temi dell’uguaglianza, della solidarietà, dell’accoglienza e del senso di partecipazione attiva alla vita sociale e politica del Paese.

Le sardine, attraverso la loro presenza in piazza, vogliono riaffermare valori di una politica innovativa, non più basata su un linguaggio ostile, becero e spesso privo di contenuti propositivi, ma inclusiva. Senso di umanità, scambio di parole e di contenuti privi di odio o prepotenze devono caratterizzare un’Agorà multiculturale e senza muro alcuno.

“Il nostro “banco” sarà una grande piazza pacifica, oggi il principale avversario di chi alimenta la paura. CREA LA TUA SARDINA E PARTECIPA ALLA PRIMA RIVOLUZIONE ITTICA DELLA STORIA. BENVENUTI IN MARE APERTO“.