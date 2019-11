Massimo Cellino, una battuta non riuscita su Balotelli

(red.) Una frase che ha lasciato incredula la platea di giornalisti presenti. E’ quella espressa dal presidente del Brescia calcio Massimo Cellino, a margine della riunione della Lega Calcio. “Cosa succede con Balotelli?”, Ha risposto ai media che chiedevano novità sulla situazione dell’attaccante bresciano, “che è nero, sta lavorando per schiarirsi ma ha tante difficoltà”. Poi ha aggiunto: “L’ho preso perché lo consideravo un valore aggiunto, deve dare risposte sul campo, non sui social. Ma non è il capro espiatorio della difficile situazione del Brescia”.

A chi poi gli ha chiesto dei chiarimenti, il numero uno biancoblu ha replicato: ”Chi è che mi ha dato del razzista?”, si legge sul sito dell’Ansa, “se scrivete tutte le cazzate che dico, non smettete più di scrivere. Io non mi devo mica discolpare di una cosa alla quale non credo. La cosa tragica sapete qual è? E’ che non sapete più che cazzo scrivere”.