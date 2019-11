Lega Giovani, volantini contro la violenza sulle donne

(red.) Nella giornata di domenica la Lega Giovani della Provincia di Brescia, ha aderito alla compagna di sensibilizzazione lanciata dall’Assessore alle Pari Opportunità di Regione Lombardia Silvia Piani, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e come Lega Giovani Lombardia – spiega il Coordinatore regionale, Alessandro Verri – abbiamo deciso di aderire in modo convinto alla campagna di sensibilizzazione sul tema, lanciata dall’Assessore alle Pari Opportunità di Regione Lombardia, Silvia Piani. Un’iniziativa capillare che ha interessato più di venti località, coprendo tutto il territorio regionale. Vogliamo ribadire con forza due concetti fondamentali: occorre tenere alta l’attenzione, ma soprattutto serve un deciso cambio di mentalità. Solo in questo modo – conclude Alessandro Verri – si potrà voltare pagina rispetto alla piaga della violenza di genere”.

“Anche le ragazze e i ragazzi della Lega Giovani di Brescia – prosegue Rossano Turati, Coordinatore provinciale del movimento – hanno aderito a questa iniziativa. Le vittime della violenza di genere sono ancora molte e la solidarietà, da sola, non basta. Sono convinto però che i giovani possano innescare quel cambiamento culturale indispensabile a trasformare un problema grave in un brutto ricordo. Le donne che hanno subito violenza o molestie non sono sole e, anche se è difficile, devono trovare la forza di chiedere aiuto. Dal canto nostro – conclude Rossano Turati – vogliamo un futuro dove il posto di lavoro, ma soprattutto le mura domestiche, siano davvero luoghi sicuri”.