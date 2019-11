Una “panchina rossa”, omaggio delle donne Cisl

(red.) Una “panchina rossa” anche nell’area verde adiacente alla sede provinciale della Cisl di Brescia. L’iniziativa è del Coordinamento Donne Cisl, “un piccolo ma importante simbolo di civiltà – spiega la responsabile, Eleonora Feroldi – per dire basta alla violenza sulle donne, per invitare alla riflessione, per ribadire che c’è bisogno di attenzione continua al fenomeno”.

L’inaugurazione avverrà il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle ore 16,30 all’ingresso del parco Biagi (ex parco Zarz), alla presenza dei cittadini e delle autorità.

A seguire, con inizio alle 17,30, nell’Auditorium della sede Cisl, verrà proposto lo spettacolo “Storie di donne: parole e musica contro la violenza sulle donne”, con Francesca Garioni, Aligi Colombi, Stefano Manfroi e Susanna Remi.