Processo Bozzoli, “Revocare il test nel forno con il maiale”

Brescia. La vicenda del maiale che verrà “sacrificato” nel forno fusorio per simulare gli effetti della cremazione di un corpo umano ad altissime temperature, un test giudiziale disposto dalla procura di Brescia nel corso del processo per la scomparsa dell’imprenditore di Marcheno Mario Bozzoli, di cui non si hanno più tracce dall’8 ottobre del 2015, sta sollevando un vespaio di polemiche nel mondo animalista e non solo.

Sulla “vexata quaestio” è intervenuta anche Maria Giulia Fiore, Antropologo Molecolare e Ambasciatore Europeo per il Clima che ha dichiarato che «la notizia del procedimento della Corte d’Assise di Brescia che ha autorizzato l’uccisione di un maiale all’interno di un forno crematorio solo ai fini di un esperimento giudiziario è quanto di più lontano possa esserci dal concetto di etica».

«Abbiamo immediatamente contattato il Presidente del Tribunale di Brescia al fine di revocare il procedimento» spiega Fiore. «La magistratura deve dare l’esempio, non, allontanare i giovani da una giustizia etica e sociale» aggiunge la professoressa che ha annunciato: «Porterò la vicenda direttamente sul tavolo del Climate Pact Ambassadors dell’UE al webinar previsto per martedì 5 aprile alle 17».