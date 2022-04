Brescia, è bufera sul test nel forno con un maiale

(red.) Il prossimo 27 aprile nella fonderia Gonzini di Provaglio d’Iseo un maiale verrà bruciato in un forno per un esperimento giudiziale mirante a verificare come brucia un corpo in un forno fusorio. Lo ha disposto la Corte d’Assise di Brescia nell’intento di accertare se Mario Bozzoli, imprenditore 50enne titolare di una fonderia a Marcheno, scomparso nel 2015, possa aver fatto questa stessa fine.

L’esperimento ha sollevato le proteste di associazioni animaliste e cittadini. A colpire sono anche i dettagli, ovvero per l’esperimento si sceglierà un maiale malato, dello stesso peso della vittima e anche vestito con indumenti simili a quelli che aveva la vittima al momento della scomparsa. La protesta corre rapida sul web e le associazioni animaliste e i cittadini chiedono di fermare questo esperimento e che il maiale malato venga “graziato” e affidato a un rifugio, dove potrà essere curato e accudito.

“Non bruciate un animale innocente in un forno, datelo in adozione alle associazioni animaliste, lo prendiamo noi”, dicono le associazioni pronte a prendere in affidamento il povero maiale. “Per fermare la violenza sugli umani”, affermano Katia Ruggiero referente Meta Parma e Avi Parma (associazioni animaliste di Parma) e sugli animali bisogna che anche le istituzioni diano il buon esempio, e bruciare un animale in un forno è quanto di più lontano da una giustizia etica e sociale, ormai sempre più necessaria e fondamentale in questa società. La pace nel mondo inizia da noi stessi”.