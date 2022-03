Replica di Foroni ad Alberti (M5S): “Smetta di nascondere la realtà e le responsabilità dei 5 Stelle”

(red.) “Ferdinando Alberti, consigliere regionale del M5S smentito dal proprio Ministro, Roberto Cingolani, la smetta di nascondere la realtà e si assuma le proprie responsabilità politiche”. Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, in risposta alle affermazioni contenute in una nota del consigliere pentastellato: “Ancora una volta rimango basito e allibito dalle sue affermazioni, il quale, per nascondere le evidenti ragioni politiche del M5S, crea confusione attaccando la Regione Lombardia”.

E Foroni aggiunge: “Ricordo che:

1) La decisione di nominare un commissario per la scelta della localizzazione del depuratore del Garda è avvenuta su proposta del ministro Cingolani, ministro proposto e indicato dal M5S.

2) Mentre in consiglio regionale il M5S parlava di ATO Valcamonica, il consiglio regionale approvava una legge in proposito che avrebbe potuto risolvere la problematica in essere, legge regionale impugnata davanti alla Corte costituzionale proprio su proposta del ministro Cingolani.

3) In merito all’attuale situazione relativa la frana di Tavernola, mentre Alberti e altri deputati del M5S si limitavano a fare hashtag e sterili visite sul posto, ricordo che il ministero dell’Ambiente, presieduto dal ministro di area Cinque Stelle, non ha ancora stanziato un euro per l’emergenza relativa il fenomeno franoso, avendo finora sopperito solo ed esclusivamente Regione Lombardia con risorse autonome. Alberti dia risposte politiche sulle responsabilità di quello che sta facendo il Movimento 5 Stelle a Roma per risolvere questa emergenza”.