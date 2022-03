Lumezzane, multe per il rosso “bruciato”, monta la polemica

(red.) Dopo la pioggia di multe, una pioggia di polemiche. Sono quelle scattate (come il rosso del semaforo bruciato dagli automobilisti) a Lumezzane (Brescia) per l’installazione del “photored”, rilevatore di infrazioni semaforiche installato dal Comune all’incrocio tra via Monsuello e via

D’Azeglio, che ha sollevato un’ondata di proteste e a cui l’amministrazione comunale, per voce del sindaco Josehf Facchini, responsabile della sicurezza, ha dovuto replicare.

Per il primo cittadino la questione è semplice: chi infrange le regole viene multato. Nulla da temere, invece, per chi, invece, le rispetta. La “fototrappola” è stata installata in un punto in cui gli stessi residenti segnalavano pericolose manovre e il reiterato mancato rispetto del rosso semaforico.

La critica si concentra soprattutto sul fatto che il “photored” non è segnalato con adeguata cartellonistica, il che potrebbe non rendere valide le multe comminate.

Esiste tuttavia un sentenza della Cassazione al riguardo, secondo cui le contravvenzioni elevate con tale tecnologia per i semafori non necessitano di alcuna segnalazione.