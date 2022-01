Caldaia rotta, scuole chiuse a Calcinato: “Incapacità organizzativa?”

(red.) Sull’ordinanza urgente di chiusura delle scuole Pedrini-Carloni e Bianchi di Calcinato (Brescia), emessa mercoledì 19 gennaio (e valida fino al prossimo lunedì) dal sindaco Nicoletta Maestri, a seguito della rottura della caldaia che riscalda i due plessi, il gruppo Consiliare Calcinato In-Patto 2.0 ha emesso un comunicato stampa a commento della situazione.

“Più di una volta abbiamo avuto occasione di esprimere in Consiglio Comunale la nostra preoccupazione circa lo stato degli edifici scolastici, dichiarando la necessità di adeguare gli stessi per renderli più sicuri, accoglienti ed efficienti. Purtroppo la nostra preoccupazione è diventata realtà nella Primaria Pedrini e Carloni di Ponte S. Marco e nella Scuola comunale per l’Infanzia Bianchi, costrette ad una chiusura straordinaria per manutenzioni urgenti, non differibili e non conciliabili con l’attività didattica in presenza”.

“Apprendiamo dalla stampa, ma ancor più dal malcontento dei genitori, che la situazione sarebbe addirittura “tragica” sulla Primaria Pedrini Carloni”.

“Noi”, scrivono i consiglieri, “non abbiamo elementi per arrivare a dire tanto, ma sicuramente è una situazione particolare, considerando che ripetutamente l’amministrazione è intervenuta “rappezzando” l’edificio qua e là con ingenti fondi pubblici, il che rende ancora più difficile capire e giustificare l’accaduto”.

“Ci vengono riferite segnalazioni ripetute nel tempo circa il malfunzionamento delle caldaie, ultimo evento che ha portato all’ordinanza urgente di chiusura”.

“In un momento così difficile in cui il personale scolastico e gli alunni stessi sono chiamati ad attivare tutte le misure disponibili, anche con grande sacrificio, per fermare la crescita dei contagi ed evitare la chiusura delle scuole”, evidenziano i consiglieri di opposizione, “ci pare incredibile che due plessi vengano chiusi per questi motivi costringendo le famiglie ad un ulteriore, e forse evitabile, riorganizzazione per conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro”.

“Chiederemo conto al Sindaco degli interventi necessari nella Scuola Primaria di Ponte S. Marco”, chiosano i consiglieri di Calcinato In-Patto 2.0, ” e negli altri edifici scolastici di proprietà comunale, nonché del cronoprogramma delle opere che l’Amministrazione intende attuare. Incidente, sfortuna, conseguenza del Covid o semplicemente ancora una volta incapacità organizzativa?”.