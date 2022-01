Trasporto pubblico nel caos, esposto Codacons: “Era davvero così imprevedibile?”

(red.) Il Codacons di Brescia ha fatto sentire la propria voce sulle difficoltà legate al trasporto pubblico locale: “Da tempo avevamo inteso che gli effetti del Covid sarebbero ritornati con tutta la loro veemenza anche durante il presente periodo invernale. Come prevedibile, infatti, le quarantene stanno decimando il trasporto pubblico bresciano. Ma era davvero così imprevedibile?”, si legge in una nota.

“Garantita la priorità assoluta agli studenti, a farne le spese sono gli altri viaggiatori”, prosegue il comunicato, “che restano senza pullman.

In una sola giornata sono saltate ben 206 corse extraurbane per l’assenza di circa 70 autisti di Arriva. «Il numero più alto mai registrato negli ultimi tempi», sottolinea il presidente dell’Agenzia del Tpl Giancarlo Gentilini. Tutte le 206 sono state tolte a chi si sposta per motivi non di studio”.

“E nei prossimi giorni la situazione potrà solo peggiorare”, conclude. In massima parte le assenze sono dovute a quarantene da Covid e «quindi con assenza probabile per tutta la settimana», prevede la stessa Agenzia, che è in costante contatto sia con Arriva e Brescia Trasporti, le due principali aziende del Tpl, nonchè con la Prefettura, per valutare giorno per giorno la situazione e decidere il da farsi”.

Il Codacons pertanto fa esposto alla Procura della Repubblica evidenziando la limitazione del diritto al libero spostamento delle persone, specie di chi si sposta per fini professionali.