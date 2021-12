A Passirano il presepe “No Green pass”

(red.) Un presepe “No Green pass” è stato allestito a Passirano, nel bresciano, presso la chiesetta di Sant’Anna. Lo riferisce Il Giornale di Brescia.

Ad allestirlo una famiglia proprietaria del tempietto, che ha messo in scena l’ “alternativa” rappresentazione sacra con l’avvertenza che, per visitarla, non occorre “l’infame tessera verde”.

Ed il messaggio “no vax” è rappresentato da un gregge di pecore che assistono, quasi ipnotizzate, davanti ad un televisore, alle parole del premier Mario Draghi, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e del virologo

Matteo Bassetti. Ma in tv ci sono anche il generale Francesco Figliuolo ed il ministro della Salute Roberto Speranza, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Renato Brunetta, accompagnati da una pagina de “La Verità” in cui campeggia il titolo “Covid, bugie e virostar”.

La chiesetta, che è una proprietà privata, durante l’anno viene utilizzata per le funzioni religiose.

All’ingresso del presepe in via Marco Polo è apposta anche una vignetta in cui compare il celebre studente che fermò i carri armati a piazza Tienanmen, contro il quale viene puntata una siringa (anzichè il cannone). Si tratta del “famoso fumettista satirico di Melbourne Michael Leuning”, viene spiegato in un cartello, “che è stato licenziato dal quotidiano The Age per questa vignetta sovversiva. E noi gli facciamo fare il giro del mondo”.

Una posizione netta quella della famiglia che avrebbe inscenato la propria personale protesta “no vax”, utilizzando il simbolo cristiano per eccellenza.