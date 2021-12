BresciaBergamo 2023, Azione: “Polemiche sterili quelle sul logo”

(red.) “La polemica montata dall’opposizione nei confronti del marchio scelto per Brescia e Bergamo Capitali della Cultura 2023 sfiora i limiti del grottesco e dell’assurdo. È indecoroso macchiare il lancio di una iniziativa tanto importante per la nostra città con queste polemiche sterili, basate su nient’altro che sull’apprezzamento estetico dei Consiglieri comunali di opposizione, forse a nostra insaputa noti critici d’arte. Ciò che lascia ancor più perplesso sono le ulteriori motivazioni avanzate dall’opposizione, secondo cui “il disegno doveva essere fatto dagli alunni delle scuole cittadine” e “il logo è costato troppo”, con un evidente caduta nel populismo più sfrenato”. Questa la nota di Brescia in Azione.

“La politica deve occuparsi del ragionamento sul percorso, demandando alla commissione tecnica la scelta del migliore marchio rappresentativo. Il commento delle opposizioni sminuisce la più grande occasione che la città avrà nei prossimi anni” fa sintesi Fabrizio Benzoni, coordinatore provinciale di Brescia in Azione.

“Il costo del progetto comprende non solo l’ideazione del logo, bensì anche la realizzazione di modelli per materiale promozionale, medaglie, targhe, oggettistica varia, merchandising ufficiale e molto altro. Gli operatori si fanno poi garanti dell’originalità dei propri progetti: le opposizioni intendevano forse chiedere ai nostri bambini di sostenere eventuali cause per plagio, per avere magari preso spunto inconsapevolmente dal cartone animato preferito?

L’avviso pubblico per l’individuazione del progetto, disponibile a tutti sul sito del Comune e in cui queste informazioni sono tutte elencate, è stato lanciato mesi fa. Le opposizioni potevano protestare per tempo sulle modalità scelte per l’individuazione: se il metodo individuato per la scelta del progetto non pareva soddisfacente, perché non farlo presente a tempo debito, invece di attendere una scelta già fatta al solo fine di poterla criticare? Alle opposizioni, è evidente, non interessava affatto contribuire alla scelta del miglior progetto, ma solo quella di poter fare polemica gratuita e di infangare un progetto che porterà lustro al nostro territorio nel difficile periodo post pandemia” commenta Francesco Tomasini, referente cittadino di Brescia in Azione.

Si aggiunge Cristiana Rotundo, referente del gruppo Cultura per Brescia in Azione, “Il marchio per Brescia Bergamo 2023 è stato scelto da una commissione di esperti di comunicazione e marketing coordinato dall’Università Bocconi e da Antonio Romano, che ha inventato alcuni tra i più celebri marchi italiani. La scelta di simili esperti dimostra l’impegno dell’Amministrazione nell’accantonare le proprie preferenze personali, per mettere al centro l’unica cosa che conta: il miglior successo di un evento unico e straordinario, che sarà importantissimo per la ripresa e la crescita della nostra città.

Le pretestuose polemiche delle opposizioni, riassumibili in un “il logo è brutto”, potrebbero al più trovare spazio in un bar, non di certo nel dibattito politico cittadino. Invece di dare il proprio contributo, le opposizioni, tradendo lo spirito di questa iniziativa condivisa tra due città storicamente rivali, scelgono la strada della divisione invece che dell’unione, barattando la possibilità di fare il meglio per la città e i cittadini con la breve notorietà che possono ottenere da simili sparate”.

Conclude Aldo Coen, del comitato cittadino di Brescia in Azione, “Che Brescia sia in campagna elettorale e Bergamo non ancora lo si capisce dallo spessore delle critiche, solo nostrane, sul logo dell’evento. «Capitale della bruttura» è prima di tutto un attacco alla città che Brescia e i bresciani non meritano da una opposizione politica che dovrebbe vedere l’evento del 2023 come occasione di lancio per fare crescere l’economia indotta dal turismo culturale. 35 creativi di professione hanno partecipato ad un bando, una giuria di esperti indipendenti ha selezionato questo simbolo che ci accompagnerà fino e oltre il 2023. La saggezza dei nostri padri diceva «de gustibus non disputandum est» ma anche «Ibi semper est victoria, ubi concordia est», si vince sempre quando si va d’accordo, l’unione fa la forza”.