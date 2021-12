Brescia Bergamo 2023: “Muro di gomma del Comune, solo suggestioni, non progetti”

(red.) “La saga continua, così come il muro di gomma. E i progetti del Comune per la cultura restano un segreto di Stato”. È la denuncia della consigliera leghista in Loggia, Melania Gastaldi. “A fine luglio avevo fatto un accesso agli atti per visionare la documentazione sui tavoli di lavoro per “Brescia Bergamo 23″, un mese dopo mi hanno risposto che non c’era nulla da vedere. Nessuna delibera, nessun documento, solo appunti informali sull’agenda, inaccessibile, del vicesindaco”.

“A metà settembre”, prosegue la responsabile cultura della Lega a Brescia, “nuovo accesso agli atti “per avere almeno la copia dei progetti presentati sulla piattaforma dei consulenti (ASK Bocconi) per i quali era previsto il termine ordinatorio del 15/9 e mi rispondono che si tratta di materiale ‘grezzo’, i progetti sono fisicamente sulla piattaforma della Bocconi, il Comune non può fornirmi alcunché”. “Ho chiesto di poter avere anch’io accesso alla piattaforma, in qualità di consigliere comunale e amministratore. Del resto anche l’assessorato vi accede”, sottolinea Gastaldi che rimarca: ” Niente da fare. Stavolta fanno leva sull’impossibilità di dividere le ‘schede’ di Brescia da quelle di Bergamo. Ma la cosa che mi lascia letteralmente basita”, accusa la consigliera dell’opposizione, è che nella risposta precisano che tutto il materiale caricato sulla piattaforma informatica di ASK è costituito non da progetti strutturati ma da ‘suggestioni’, idee progettuali e altra documentazione, anche non raffinata, comunque non formalizzata in atti o documenti” delle due amministrazioni di Brescia e Bergamo”.

“Ma come?”, si chiede Gastaldi,” L’assessore non ha più volte dichiarato in commissione, in Giunta e sulla stampa di aver ricevuto progetti? O le associazioni hanno mandato solo ‘suggestioni’?”

“Se fossi tra le realtà culturali che hanno presentato un progetto per quello che è il più importante appuntamento bresciano”, afferma Gastaldi, “non sarei felice di sapere che per il nostro assessorato si tratta semplicemente di un’idea, di una ‘suggestione’, che per definizione non può essere presa in considerazione, finanziata e realizzata da un’amministrazione pubblica se non corrisponde a canoni precisi. Quindi chi ha partecipato al bando deve temere che la sua resti un’idea fine a se stessa. Oppure – conclude la consigliera leghista – le associazioni non hanno davvero caricato nessun progetto sulla piattaforma? E siamo a dicembre”.