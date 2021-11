Tombe “cancellate”, botta e risposta in Consiglio comunale

(red.) Tre le interrogazioni presentate dall’opposizione in Loggia sul tema delle 2500 tombe dei bambini mai nati (o vissuti poche ore) eliminate dal riquadro A del cimitero Vantiniano di Brescia, senza che la maggior parte famiglie ne fosse a conoscenza e che ha suscitato molte polemiche, anche politiche, all’interno del Consiglio comunale.

Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno presentato tre diversi documenti, che sono poi stati trattati congiuntamente: Paola Vilardi (FI) ha chiesto all’Amministrazione di chiarire quanto accaduto. “Cosa sarà dei resti? Come è stato possibile esumare 2.500 tombe in così poco tempo? Evidentemente è stata usata un’escavatrice. Cosa intende fare l’Amministrazione per rimediare a questo grave errore?”. Simona Bordonali, già intervenuta sulla vicenda nei giorni scorsi, ha interrogato l’assessore Valter Muchetti, chiedendo come siano avvenute le varie fasi dell’esumazione, mentre Gianpaolo Natali (M5S), ha avanzato la richiesta di conoscere “per quale motivo alle famiglie non è stata comunicata l’esumazione”.

Muchetti ha difeso l’operato degli uffici comunali, ricordando quanto prevede la normativa: dopo la decisione o meno dei genitori di far tumulare il feto, al Comune spetta il compito di accogliere in resti nel cimitero, in accordo con l’ente ospedaliero e non, invece, con la famiglia.

L’assessore ha fatto poi riferimento alla Carta della qualità dei servizi cimiteriali in cui non si fa mai riferimento a feti o bimbi nati morti, “non applicando dunque l’art. 5 di collocare appositi adesivi gialli sui ceppi dei defunti da esumare” che risulterebbero, secondo Muchetti, poco efficaci nella comunicazione alle famiglie.

Una normativa che, ha spiegato l’assessore, può essere rivista.

Per quanto riguarda poi le esumazioni, è stata data la priorità a quelle famiglie che risultavano presenti il giorno dell’operazione ed è stato spiegato che i nominativi non sono stati esposti per rispetto della privacy, informando comunque gli addetti al cimitero di fornire le eventuali indicazioni ai genitori.

Sessantaquattro le persone che hanno assistito alle esumazioni che, ha sottolineato Muchetti, si sono svolte senza rilevare criticità. Risposte che non hanno soddisfatto l’opposizione.

Dopo la seduta, i capigruppo di maggioranza Donatella Albini, Fabrizio Benzoni, Laura Parenza e Francesco Patitucci hanno emesso una nota congiunta per confermare “la più affettuosa comprensione e vicinanza al rinnovato dolore delle madri, dei padri e delle famiglie coinvolte nelle esumazioni”, esprimendo “la più assoluta incomprensione e distanza dalla violenza verbale, stigmatizzano la strumentalizzazione del dolore di una ferita sempre aperta operata dai Gruppi consiliari della minoranza a cui abbiamo assistito nelle sedi istituzionali con la richiesta delle dimissioni dell’Assessore Muchetti”.

“Si evidenzia”, continua la nota dei capigruppo, “che l’Amministrazione Comunale, come più volte dimostrato, abbia ampiamente rispettato norme e regolamenti tutt’ora in vigore”, manifestando “piena fiducia a tutto il personale del Settore Cimiteriale e all’Assessore Valter Muchetti”.