Irregolarità venatorie, M5S: “Massardi si dimetta subito”

(red.) “Apprendiamo da organi di stampa che il Consigliere regionale della Lega Floriano Massardi, Vicepresidente della commissione agricoltura che si occupa della materia venatoria, sembrerebbe essere risultato irregolare ad un controllo in ambito venatorio. Se le irregolarità fossero confermate sarebbe gravissimo. Le dimissioni da vicepresidente della commissione Agricoltura sono un passaggio obbligato, alla luce di quanto accaduto. Così non fosse non sarebbe solamente inopportuno, ma piuttosto irricevibile”.

Lo scrivono, in una nota congiunta, Simone Verni e Dino Alberti, consiglieri regionali del Movimento 5 stelleM5S in riferimento alla notizia, pubblicata dalla stampa bresciana, secondo cui il consigliere leghista bresciano, cacciatore, sarebbe stato “pizzicato” (e denunciato) per presunte illegalità legate all’uso di anellini di riconoscimento degli uccelli da richiamo.

“Come si può seriamente pensare”, chiosano i consiglieri Regionali del Movimento Cinque Stelle, “che l’istituzione regionale consenta al Consigliere Massardi di continuare a occuparsi di caccia, argomento in riferimento al quale lo stesso Consigliere era già ampiamente in conflitto d’interessi, ricoprendo per di più un ruolo istituzionale? Sarebbe come avere Dracula presidente dell’Avis”.